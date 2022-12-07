Vali Yardımcısı Çırakoğlu'ndan Anamur Kaymakamı Bozdemir'e ziyaret

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MERSİN (AA) - Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Çırakoğlu, ziyarette bulunduğu Bozdemir'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çırakoğlu'na programında, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de eşlik etti.

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