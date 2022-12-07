GÜNCELLEME - Mersin'de tüfekle rastgele ateş açan zanlıya müdahale eden 5 polis yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan ve kendisini engellemeye çalışan 5 polisi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 4010 Sokak'ta ikamet eden Eray Arık'ın (45) tüfekle çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekiplerin uyarıda bulunduğu zanlı, evinin penceresinden ateş ettiği 5 polis memurunu yaraladı.

Takviye için sevk edilen polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen Arık, hayatını kaybetti.

Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sokakta elinde av tüfeği bulunan kişinin çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Şüphelinin, bölgeye ulaşan emniyet araçlarına ve polis memurlarına doğru ateş ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahıs, olaya müdahale için gelen emniyet araçlarına ve polis memurlarına doğru ateş etmeye başlamış, sonrasında evine girip, evin penceresinden ateş etmeyi sürdürmüştür. Emniyet görevlilerinin bütün ikazları ve müdahalelerine rağmen şahıs eylemini durdurmamış, elindeki av tüfeğiyle ateş etmeyi sürdürmüştür. Şüpheli şahsın mütemadiyen açtığı ateş neticesinde 5 polis memuru muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Eylemine son vermeyen şahıs emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şahıs hakkında yapılan araştırmada, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı, muhtelif konulardan adli olay kayıtlarının bulunduğu şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Yaşanan olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."



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