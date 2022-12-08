Türkiye kasımda 354,9 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

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MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin kasım ayında 354,9 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Gürüz, yazılı açıklamasında, yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 2-4 Kasım'da gerçekleşen Asia Fruit Logistica Fuarı'nda Türk yaş meyve ve sebzelerini tanıttıklarını belirtti.

Sektörün kasım ayı dış satımını değerlendiren Gürüz, "Türkiye'nin kasımda yaş meyve sebze ihracatı 354,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın 11. ayında 565 bin 406 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörümüz, en yüksek ihracat değerlerine mandalina, limon ve üzümde ulaştı. 109,3 milyon dolarlık mandarin, 38 milyon dolarlık limon ve 28,9 milyon dolarlık üzüm ihraç ettik." ifadesini kullandı.

Gürüz, söz konusu dönemde en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"İlk üç sırada Rusya, Ukrayna ve Romanya yer aldı. Rusya'ya 168,3 milyon dolarlık, Ukrayna'ya 23,6 milyon dolarlık, Romanya'ya 16,5 milyon dolarlık ihracata imza attık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde önemli artış sağladığımız ülkeler Katar, İsrail ve Avusturya oldu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında pozitif seyreden ikili ilişkilerle oluşan normalleşme sürecinde bu pazardaki varlığımızı da aydan aya güçlendiriyoruz."​​​​​​​

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