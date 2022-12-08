Mersin'de zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

MERSİN (AA) - Toroslar ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde, eksik evrak ibraz eden bir zincir marketin şubesi mühürlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatları, son kullanma tarihleri ile marketlerin iş yeri çalışma ruhsatı ile evrakları kontrol edildi.
Ekipler, eksik evrak ibraz edilen Yusuf Kılıç Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesini mühürledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, haksız rekabet ve usulsüz kazanç sağlamaya yönelik satış yapan işletmelerle ilgili yasal işlem uyguladıklarını belirtti.