Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 750 metre kablo çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.F, A.K. ve H.E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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