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Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 750 metre kablo çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.F, A.K. ve H.E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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