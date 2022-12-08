Mersin'de tüfekle rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 5 polis taburcu edildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan kişiyi engellemeye çalışırken yaralanan 5 polis, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yeni Mahalle 4010 Sokak'ta Eray Arık'ın (45) tüfekle çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine gittikleri olay yerinde uyarıda bulundukları zanlı tarafından evinin penceresinden açılan ateş sonucu yaralanan 5 polis memurunun Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Polis memurları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Olay

Yeni Mahalle 4010 Sokak'ta ikamet eden Eray Arık'ın (45) tüfekle çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitmişti. Ekiplerin uyarıda bulunduğu zanlı, evinin penceresinden ateş ettiği 5 polis memurunu yaralamıştı.Takviye için sevk edilen polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen Arık, hayatını kaybetmişti.

Mersin Valiliğince yapılan açıklamada "Şahıs hakkında yapılan araştırmada, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı, muhtelif konulardan adli olay kayıtlarının bulunduğu şeklinde bilgiler elde edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

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