Mersin'de cipin çarptığı 6 otomobilde hasar oluştu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeki 6 otomobile çarptıktan sonra kaçan cipin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, park halindeki 6 otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle yan yatan cipin sürücüsü, olayın ardından aracını bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede incelemede bulunan polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



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