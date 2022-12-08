Mersin'de iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin mahalleleri arasında ulaşımı sağlayacak köprü hizmete girdi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünce, Gülnar'ın İshaklar ile Bozyazı'nın Kızılca mahallelerini bağlayan köprü inşa edildi.

İshaklar Deresi'nden geçen köprü, törenle ulaşıma açıldı.

Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, köprünün, yağışlarda su seviyesi artan dereden geçişte kolaylık sağlayacağını belirtti.

Açılışa Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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