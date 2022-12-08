TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Mersin'de gazetecilerle buluştu

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MERSİN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatipağaoğlu, Akdeniz ilçesindeki restoranda düzenlenen programda gazetecilerle sohbet etti.

Kentin birçok alanda zenginliğe sahip olduğunu dile getiren Hatipağaoğlu, yapımı devam eden Çukurova Havalimanı'nın açılmasıyla bölgedeki ticaretin ve turizmin gelişeceğini söyledi.

Hatipağaoğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Değişim Partisi olarak daha iyisini nasıl yapabiliriz, vatandaşın yaşadığı sorunlara nasıl çare olabiliriz gibi konuların çalışması içerisindeyiz." dedi.

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