Mersin'de yangın çıkan evdeki kediyi itfaiye kurtardı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, yangın çıkan evdeki kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gazi Mahallesi 34 Sokak'taki apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Aynur Y'nin ikamette olmadığını belirleyen ekipler, evde mahsur kalan kedisini dışarıya çıkardı.

Kedi, tedbir amacıyla veteriner kliniğine götürüldü.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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