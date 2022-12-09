Mersin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, silah ve mühimmat kaçakçılığı zanlılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 22 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda, 17 zanlı yakalandı.

Aramalarda, 19 tabanca, 52 fişek ile silah yapımında kullanılan mengene, taşlama makinesi, matkap, spiral makinesi, 3 tabanca namlusu, yeşil reçeteyle satılan 42 hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 5 zanlıyı arıyor.

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