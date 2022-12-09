Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yangın çıkan defne yaprağı işleme fabrikasında hasar oluştu.

Beylice Mahallesi'ndeki defne yaprağı işleme fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması da yapılan fabrikada hasar oluştu.



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