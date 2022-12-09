Mersin'de mahalleye inen domuzun kümesteki tavuğu kaçırması görüntülendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yiyecek aramak için mahalleye inen sürüdeki domuzlardan birinin kümesteki tavuklarhdan birini götürmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayaş Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ramazan Serin, 6 Aralık'ta sabahın erken saatlerinde hasat yaptığı limon bahçesinden döndüğü sırada evinin çevresinde domuz sürüsü gördü.

Aracının kornasına basarak sürüyü uzaklaştırmaya çalışan Serin, bu sırada domuzlardan birinin kümesteki tavuğu ağzına alarak kaçmasını da cep telefonuyla görüntüledi.

Serin, gazetecilere, son günlerde domuzların kümesindeki 8 tavuğunu telef ettiğini belirterek, sürünün meyve sebze bahçelerine de zarar verdiğini ifade etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, domuz sürüsünün kümes çevresinde yiyecek araması, aralarından bir domuzun tavuğu ağzıyla tuttuktan sonra bölgeden kaçarak uzaklaşması yer alıyor.

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