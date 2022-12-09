Mersin'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kumkuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı yazlık sitenin ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evden çıkan dumanları fark eden site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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