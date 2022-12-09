Mersin ve Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin merkezli 2 ilde, jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Mersin ve Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 11 şüphelinin, haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şafak vakti çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 10 bin dolar, yaklaşık 63 bin lira, 28 tam altın, tabanca ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.



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