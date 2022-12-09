Mersin'de tarihi geçmiş 12 ürün bulunan zincir marketin şubesine para cezası

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde denetim yapılan zincir marketin bir şubesinde, son kullanma tarihi geçmiş 12 paket salam bulundu.

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatlarını inceledi, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Saray Mahallesi'ndeki zincir marketin şubesindeki denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 12 paket salam bulundu. Hijyen kurallarına da uymadığı belirlenen markete para cezası kesildi.

Toplanan ürünlerin, inceleme için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, gazetecilere, vatandaşların son dönemde artan şikayetleri üzerine denetimlerini sıkılaştırdıklarını söyledi.

Kontrollerin süreceğini aktaran Altunok, "Fiyat etiketi, ürün gramajı, kasa fiyatı ile ilgili büyük bir çalışma içerisindeyiz. Eksiği olan firmalara yaptırımlar uygulayarak cezalar kesiyoruz. İnşallah bu yaptırımlar sayesinde zincir marketler fahiş fiyat dengesini gözetirler diye düşünüyoruz." diye konuştu.

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