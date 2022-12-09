Mersin'de yaşayan Romanlar için çok amaçlı kültür evi yapılıyor

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesince, Roman vatandaşların yararlanabileceği çok amaçlı kültür evi inşa ediliyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Romanlar Parkı içerisinde yapımı süren çok amaçlı kültür evinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gültak, gazetecilere, ilçedeki 13. kültür evini inşa ettiklerini söyledi.

Yapımı süren kültür evinin Roman vatandaşların kullanımı için hayata geçirdiklerini aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 metrekarelik bir alanı kapattık. Bunun içinde Roman kardeşlerimizin çeşitli kurs ve eğitimler alacakları sınıflar olacak. Ayrıca çocuklarını getirebilecekleri küçük bir kreşleri ve büroları da olacak. Özellikle Roman kadınlarımız burayı rahatlıkla kullanacaklar. Çocuklarıyla beraber hem eğlenceli zamanlar geçirecekler hem eğitim alacaklar hem de meslek sahibi olacaklar. Yakın bir tarihte Roman kardeşlerimiz için yaptığımız çok amaçlı kültür evini açacağız."



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