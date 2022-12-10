Mersin'de 415 konutu kapsayan kentsel dönüşüm projesi sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 415 konut, 50 dükkan ve çeşitli sosyal donatı alanlarını kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında çalışmalar devam ediyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Bahçe ve Barış mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Projenin ilk etabı olan Barış Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Gültak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Gültak, gazetecilere, bölgedeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Projede gelinen aşamaya değinen Gültak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Hızla ilerliyor. Zamanında bitecek inşallah. Hatta zamanından önce bitmesi noktasında firma yetkilileriyle görüşüyoruz. İşçilerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. 100 yıllık bir mahalleden bahsediyoruz. Bugüne kadar kimsenin el atmadığı, kentsel dönüşümle uğraşmadığı bir yerde biz inşallah 2023 yılının en kötü ihtimalle eylül, ekim aylarında bu konutları teslim edeceğiz. Anlaştığımız insanlar zaten düzenli kira yardımı alıyor. Bu nedenle bir mağduriyetleri yok. Camisiyle, kültür evleriyle, kreşiyle, sosyal donatı alanlarıyla gerçekten Mersin'in göbeğinde çok güzel bir proje olacak."

Gültak, Çay Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında da inşası tamamlanan konutların kura çekiminin yapıldığını belirtti.

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