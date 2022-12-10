Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Mahmut Ş. idaresindeki 34 ECN 999 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, aracın içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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