Mersin'de yelken ve su sporları merkezi yapılacak

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Balıkçı Barınağı çevresinde Yelken ve Su Sporları Merkezi Projesi'nin hayata geçirileceğini bildirdi.

Gültak, projenin uygulanacağı barınak çevresinde inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültak, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla yaptıkları görüşmelerin ardından projenin hazırlandığını söyledi.

Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Gültak, "Bu kadar sahili olan bir kentte maalesef su sporları merkezi yok. Biz burada bunu yapacağız. Yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alan olacak. Bu alanların çoğu su sporları merkezi olacak. Yurt dışından sporcular gelecek. Avrupa yelken şampiyonlarının bazı ayakları burada yapılacak. İnsanların vakit geçirip sohbet edeceği alanlar da yer alacak." diye konuştu.

Gültak, kamuoyunda projeyle ilgili bazı asılsız iddiaların yer aldığını belirtti.

Fizibilite çalışmalarının tamamlandığını aktaran Gültak, imar ve projeyle ilgili yasal bir sorun olmadığını kaydetti.



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