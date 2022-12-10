Mersin'de havuç yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, havuç yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Güngör idaresindeki 06 DGT 556 plakalı tırın kasa bölümü, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridinde durdurdu.

İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Öte yandan, yangın nedeniyle otoyola dökülen havuçlar, temizlik çalışmasıyla kaldırıldı.

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