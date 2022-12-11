Mersin'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.A'nın kullandığı 46 HA 491 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Keloğlu Köprüsü yakınında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 MB 2366 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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