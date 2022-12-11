Mersin'de açılan antika pazarı ziyaretçilerini ağırladı

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince Yenişehir ilçesinde kurulan antika pazarı ziyarete açıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca İstemihan Talay Caddesi'nde oluşturulan antika pazarının açılışı yapıldı.

Pazarda kurulan stantlarda gramofon, vazo, radyo, daktilo, gaz lambası, dikiş makinesi ve saat gibi ürünler beğeniye sunuldu.

Vatandaşlar, inceledikleri antika ürünler hakkında satıcılardan bilgi aldı.

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