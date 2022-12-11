Mersin'de "Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı" düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince teorik ve uygulamalı sunumların yer aldığı "Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı" yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca "Haydi arama vakti" sloganıyla organize edilen çalıştay, Köpekli Arama Kurtarma Amirliği'nde düzenlendi.

Mersin, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla ve Tekirdağ'ın itfaiye dairesi başkanları, veteriner hekimler, arama kurtarma görevlileri ve akademisyenlerin katıldığı etkinlik 3 gün sürdü.



Çalıştayda, uzmanların sunumlarının ardından arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla uygulamalı eğitimler yapıldı.



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