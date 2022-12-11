Ayak serçe parmağımızı sehpaya vurduğumuzda neden canımız çok acır?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gökşen Fitik 13, Sinem Ataş 16, Gray 6, Boner 5, Jones 29, Asena Yalçın 3, Gamze Takmaz 6, Asya Ülker, Holingsvorth 10, Elanur Menteş, Esra Ural Topuz 2

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 16, Büşra Akgün, Prints 7, Gizem Başaran Turan 10, Prince 21, Eda Şahin 3, Ayşe Cora 4

1. Periyot: 31-12

Devre: 56-39

3. Periyot: 77-51





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 90-61 yendi.





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