Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kaan Büyükçil, Samet Biner, Safa Halit Çakır
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gökşen Fitik 13, Sinem Ataş 16, Gray 6, Boner 5, Jones 29, Asena Yalçın 3, Gamze Takmaz 6, Asya Ülker, Holingsvorth 10, Elanur Menteş, Esra Ural Topuz 2
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 16, Büşra Akgün, Prints 7, Gizem Başaran Turan 10, Prince 21, Eda Şahin 3, Ayşe Cora 4
1. Periyot: 31-12
Devre: 56-39
3. Periyot: 77-51
MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 90-61 yendi.