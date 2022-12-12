Mersin'de 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, evinde 350 litre kaçak etil alkol ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretildiği belirlenen Yenice Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, evdeki şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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