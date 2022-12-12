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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi mezarı başında anıldı

AA

Rize'de 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mersin'deki kabri başında anma programı yapıldı.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi mezarı başında anıldı

MERSİN (AA) - Rize'de 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mersin'deki kabri başında anma programı yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, 11 Aralık 2018'de şehit olan Verdi'nin ölümünün 4. yılında, İl Emniyet Müdürlüğünce Mezitli Şehitliği'ndeki mezarında anma programı düzenlendi.

Programa, şehidin babası Ertuğrul, annesi Nuran, eşi Leyla Verdi ve ailesinin yanı sıra Vali Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da katıldı.

Mezara karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Pehlivan, anma programının ardından şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensuplarının katılımıyla polisevinde gerçekleştirilen yemeğe katıldı.

Konuşmasında şehitleri rahmetle, gazileri de şükranla anan Pehlivan, "Programı yaptığımız polisevi birkaç ay önce menfur bir terör eylemiyle karşı karşıya geldi. Bütün diğer şehitlerimiz, gazilerimiz gibi burada da kahraman polislerimiz yapılan hain saldırı karşısında göğsünü siper ederek canını vermeyi göze aldı. Sedat Gezer kardeşimiz şehit, Abdülkadir kardeşimiz de gazi oldu. O sayede belki de çok daha büyük bir felaket önlenmiş oldu. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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