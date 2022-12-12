Mersin'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

Ümit Ok idaresindeki 33 ALP 256 plakalı otomobil, Kalınören Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.

Sürücü Ok, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki ismi henüz öğrenilemeyen kardeşi yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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