Anamur'da şehitler dualarla anıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mezarlara karanfil bırakan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, şehit aileleriyle sohbet etti.



Programın ardından şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Anamur Öğretmenevi'nde yemek organize edildi.



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