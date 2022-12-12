Mersin'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eski Ömerli Mahallesi 1359 Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.













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