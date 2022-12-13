Mersin Valisi Pehlivan'dan Aziz Sancar Bilim Okulu'na ziyaret

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesindeki Aziz Sancar Bilim Okulu'nu ziyaret etti.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, randevuyla giden öğrencilerin uzay bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda uygulamalı ders yapabildiği Taşucu Mahallesi'ndeki Aziz Sancar Bilim Okulu'na ziyarette bulundu.

Okulun müdürü Aslı Yeşil'den çalışmalar hakkında bilgi alan Pehlivan, atölyeleri gezdi, sohbet ettiği öğrencilerle etkinliklere katıldı.

Pehlivan'a ziyaretinde Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve eğitim merkezinin kurulmasına destek veren Medcem Genel Müdürü Murat Kahya da eşlik etti.

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