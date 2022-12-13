Silifke'de Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Medcem Suphiye Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu törenle hizmete açıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bolacalıkoyuncu Mahallesi'ndeki açılışta, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğitim alanında atılan adımların önemine değinen Pehlivan, şöyle devam etti:



"Geleceğe umutla bakmak, güçlü adımlarla ilerlemek adına eğitim alanında atacağımız her adım çok kıymetli. Bu bağlamda ülkemiz genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın malumunuz yatırım programları hayata geçiriliyor. Fiziki şartların ve donanım imkanlarının daha da iyileştirilmesine, eğitim öğretim kalitesinin daha da arttırılmasına yönelik çok çeşitli çalışmalar yapılıyor."



Konuşmaların ardından özel çocuklar, halk oyunları gösterisi sundu. Plaket ve çeşitli hediyelerin verildiği programda, kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Okulu gezen Vali Pehlivan, öğrencilerle oyunlar oynadı.



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