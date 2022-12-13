Mersin'de tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde araç tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mevlana Mahallesi Çiftçiler Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan araç tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Apartmandaki vatandaşlar, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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