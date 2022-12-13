Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Murat Gül seçildi

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MERSİN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun olağan genel kurulunda Murat Gül başkan seçildi.

Belediye nikah salonunda yapılan genel kurulda divan başkanlığını Cumali Yağcı yaptı.

2 liste halinde gidilen seçimde Murat Gül yönetim kurulu başkanı seçildi.

Gül, yaptığı konuşmada Tarsus İdman Yurdu'nun tüm Tarsus'un ortak payda ve değeri olduğunu söyledi.

Genel kurulun hayırlı olmasını temenni eden Gül, "Hep birlikte el ele vererek takımımızı layık olduğu en iyi şekilde yöneteceğiz. Tarsus'ta yaşayan her kesin takıma sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Murat Gül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ali Tekirdağ, Cem Erpehlivan, Yusuf Balcı, Zülfikar Polat, Kasım Kanbal, Ersin Uyar, Mehmet Erdem, İbrahim Halil Küçükoğlu, Kasım Onur Gülşen, Erdal Acer, Mahmut Kahraman, Çağrı Yazlık, Yılmaz Talay Cem Kavalcı yer alıyor.











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