Mersin'de çöken balkondaki kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evin balkonunun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1873 Sokak'taki bir evin balkonunun çökmesi sonucu burada bulunan E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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