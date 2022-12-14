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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gray 23, Hayes 17, January, Bonner 8, Jones 11, Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Holingsworth, Grigalauskyte

Spar Girona: Drammeh 4, Araujo 8, Flores, Tolo 6, Gardner 7, Cornelius 3, Murphy 4, Parra 6, Etxarri 6, Labuckiene 6

1. Periyot: 25-13

Devre: 37-27

3. Periyot: 52-34





MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında İspanya'nın Spar Girona takımını 64-50 yendi.





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