Anamur'da taşkın ihtimaline karşı önlem alındı

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MERSİN (AA) - Anamur ilçesinde belediye ekipleri bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede incelemelerde bulundu.

Yağmurun afete dönüşmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Kılınç, şöyle devam etti:

"Ekiplerimizle ilçemizde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın ve su baskını olabilecek bölgelerde incelemelerde bulunduk. Ekiplerimize, tıkanma ihtimali bulunan büz ve kanalların açılmasıyla olası bir taşkına karşı 24 saat hazırlıklı olması talimatını verdik. Her ihtimale karşı yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 24 saat boyunca belediyemize ulaşarak yardım talebinde bulunabilirler." ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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