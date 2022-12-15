İçişleri Bakanı Soylu Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu:

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de uyuşturucu şüphelilerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun 28'incisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız ve büyük bir kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Soylu,"15 Temmuz'da cezaevlerinde uyuşturucudan 36 bin civarında yatan söz konusuydu, terörle yaptığımız mücadele gibi diğer suç ve suç unsurlarıyla yaptığımız mücadele gibi uyuşturucuyla aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu anda 36 bin sayısı 120 bin 800 sayısına çıktı. Yani hem uyuşturucunun organizatörlüğünü yapanlar hem imal ve ticaretini yapanlar ve diğer uyuşturucu suçlarına bulaşanlarla ilgili yargıyla, kolluk kuvvetlerimizle, emniyet, jandarma, sahil güvenlik hep birlikte el birliğiyle bir mücadele ortaya konulmaktadır." diye konuştu.

Mersin'de gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün 4 aydır devam eden projeli operasyon olarak nitelendirdiğimiz, tüm bu organizasyon ve şebeke ağını çökertmeye yönelik, satıcısı, organizatörü dahil yaklaşık 137 hedefimiz vardı. Bu 137 kişinin 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. 1960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Helikopter, İHA, dronlar ve yine 18 narkotik dedektör köpek dahil olmak üzere özel harekat unsurlarımız, bütün unsurlarımızla başarılı bir operasyon gerçekleşti. 131 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması vesilesiyle başta Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, narkotik ekiplerimizi ve narkotik ekiplerimize yardımcı olan tüm arkadaşlarımızı, bu koordinasyonu sağlayan, gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılığımızı, aynı zamanda bugün birlikte olduğumuz Emniyet Genel Müdürümüz, Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz, Emniyet Genel Müdür Yardımcımız, burada bulunan İl Jandarma, Sahil Güvenlik komutanımız her birine çok teşekkür ediyoruz."

- Narko Alan Projesiyle sonuç alınıyor

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin birçok yerinde Narko Alan Projesi uyguladıklarını hatırlatan Soylu, "Narko Alan Projesi dediğimiz proje de şudur; alanı kapatıyoruz, en sıkıntılı olarak nitelendirdiğimiz hem bizim tespit ettiğimiz hem vatandaşımızın defalarca 'buralarda eğer bu mücadeleyi devam ettirirseniz iyi olur' dedikleri bütün alanlarda ciddi bir alan baskısı ve saha baskısı ortaya koyuyoruz. Buradan da sonuç aldığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941'den 270'e düştüğüne işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da yükselirken, dünyada yükselirken, ABD'de milyonda 324'ken bizde milyonda 5. Avrupa'da bizden katbekat yüksekken bizim bu konudaki ivmemiz, trendimiz hala aşağıya düşmektedir. Bu bize yeterli mi? Hayır değil. Bir tek evladımızı bu illete kaptıramayız, bu musibete kaptıramayız. Vatandaşımız bize itimat etsin. Vatandaşımız evinde rahat uyurken, onun rahat uyumasını temin ederken arkadaşlarımızla Türkiye'nin her tarafında gece sabahın erken saatlerinde bu operasyonları yaparak onların çocuklarını, gelecek nesillerimizi bu illetten kurtarmak için bir büyük mücadeleyi ortaya koyuyoruz."

- "120 bin metruk binanın 89 binini yıktık"

Soylu, uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlarından birinin de metruk binalar olduğuna işaret ederek, "120 bin metruk bina tespit ettik ve 120 bin metruk binanın 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik. Bunlar tarihi eserler veya diğer yıkılması gerekmeyen binalar. Yaklaşık 15 bin civarında bir bina kaldı." diye konuştu.

Metruk binalarda uyuşturucunun kullanım oranına değinen Soylu, "Bundan 3 yıl önce yüzde 30'lar civarındaydı. Şimdi yüzde 20'ler civarına düştü. Attığımız her adım, ortaya koyduğumuz her politika adım adım bizi uyuşturucuyla mücadelede başarıya doğru götürüyor. Onun için milletimizle el birliği içerisinde bunu sağlayacağız ve başaracağız." ifadelerini kullandı.

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, "Mersinli hemşehrilerimiz de hiç merak etmeyin. Bu Mersin'de ikinci Kökünü Kurutma Operasyonu. Defalarca bu operasyonu yaparak Mersin'de de bu illetin yere serilmesine hep beraber şahit olacağız. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz." şeklinde konuştu.

Soylu'ya açıklaması sırasında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile diğer ilgililer de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Flash!
YEREL HABERLER Flash!
Flash!
YEREL HABERLER Flash!
CANLI YAYIN
YEREL HABERLER CANLI YAYIN
Mersin’de avda kaybolan kişi 6 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Mersin’de avda kaybolan kişi 6 saat sonra bulundu
Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi - Spar Girona: 64-50
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi ...
Anamur'da taşkın ihtimaline karşı önlem alındı
YEREL HABERLER Anamur'da taşkın ihtimaline karşı önlem alındı
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik ...
(Görüntülü) MERSİN - İŞ MAKİNESİNİN AÇAMADIĞI ATIK SU BORUSUNU, MAHALLE MUHTARI ELLERİYLE AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - İŞ MAKİNESİNİN AÇAMADIĞI ATIK ...
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Mersin'de çöken balkondaki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de çöken balkondaki kişi yaralandı
İş makinesinin açamadığı atık su borusunu, mahalle muhtarı elleriyle açtı
YEREL HABERLER İş makinesinin açamadığı atık su borusunu, mahalle ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE PKK OPERASYONU; HDP&#039;Lİ İLÇE YÖNETİCİLERİ DAHİL 9 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE PKK OPERASYONU; ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE DEAŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE KARA YOLUNDA KAVGAYA KARIŞAN 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE KARA YOLUNDA KAVGAYA ...
Mersin'de sokakta kavgaya karışan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de sokakta kavgaya karışan 13 zanlıdan 2'si ...
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
(Görüntülü) MERSİN MERKEZLİ 14 İLDE &#039;DOLANDIRICILIK&#039; OPERASYONU; 88 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN MERKEZLİ 14 İLDE ...
Mersin'de kara yolunda kavgaya karışan 13 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kara yolunda kavgaya karışan 13 şüpheli ...
Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 88 gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: ...
Mersin'de PKK operasyonu; HDP'li ilçe yöneticileri dahil 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK operasyonu; HDP'li ilçe yöneticileri ...
GÜNCELLEME 2 - Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Mersin merkezli nitelikli ...
Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla ...
GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik ...
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.