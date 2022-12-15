Mersin'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasının sanığına 4 yıl 2 ay hapis

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MERSİN (AA) - Mersin'de, kullandığı hafif ticari araçla çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sürücü, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.H.T. (20), 10 Temmuz'daki kazada hayatını kaybeden Halil Ata ve Kemal Yılmaz'ın aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık A.H.T. savunmasında, kazadan sonra zor günler yaşadığını belirterek, "Bu olay yaşandığı için üzgünüm. Yolu kontrol ettiğime eminim. Böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim. Okuluma ve aileme kavuşmak istiyorum. Geceleri uyuyamıyorum." dedi.

Kazada hayatını kaybeden Ata ve Yılmaz'ın yakınları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum ettiği sanığın cezasını, "iyi hal" indirimiyle 4 yıl 2 aya düşürdü. Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alan heyet, A.H.T'nin hükümle birlikte tahliyesini de kararlaştırdı.

- Duruşma salonunda arbede yaşandı

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda Ata ve Yılmaz ile A.H.T'nin yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine yaşanan arbede, polis ve avukatların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde 10 Temmuz'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Ata ve arkasındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetmiş, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.H.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. A.H.T, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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