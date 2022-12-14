Mersin'deki PKK/KCK soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

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MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, HDP Toroslar ilçe yöneticisi olan bir kişi daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün 9 zanlının yakalandığı terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan HDP Toroslar ilçe yöneticisi H.B'yi de gözaltına aldı.



Terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen gözaltındaki 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunan HDP Mersin il yöneticisi E.A. ve partinin Akdeniz ilçe yöneticisi E.E'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polisin dün düzenlediği operasyonda Toroslar Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi H.B, HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E. ve Toroslar İlçe Başkanı İ.D'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmış, 3 kişi adresinde bulunamamıştı.

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