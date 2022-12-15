Silifke'de zabıta ekipleri denetim yaptı

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MERSİN (AA) - Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketlere, kaldırım işgaline ve dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, market raflarındaki ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

Kaldırımı işgal eden esnafı uyaran ekipler, dilencilik yaptığı belirlenen kişiler hakkında da işlem başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Dilenciler başta olmak üzere zincir marketlere, kaldırım işgali yapanlara, seyyar satıcılara yönelik denetimlere devam edeceğiz. Halkımızın sağlığı ve huzuru bizim için önemlidir." ifadesini kullandı.

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