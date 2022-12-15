Kamyonun kasasındaki yüke takılan mahalle tabelasının yönünün değişmesi kamerada

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, mahalle girişindeki tabelanın kamyonun kasasındaki yüke takılarak yön değiştirmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kefeli Mahallesi girişindeki "Mahalleye hoş geldiniz" yazılı tabelanın yönünün değiştiğini gören vatandaşlar, durumu muhtar Gürlesin Güngör'e bildirdi.

Güngör'ün çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde iki ayaklı tabelanın, altından geçen kamyonun kasasındaki odun ve ağaçlara takılarak yandaki yola sürüklendiği belirlendi.

Tabela, yapılan çalışmayla eski yerine taşındı.

Güvenlik kamerasınca, kamyonun kasasındaki yüke takılan tabelanın sürüklenmesi, sürücünün durumu fark etmesi üzerine geri-ileri yapması ve tabelanın yan yolda ayakta kalması kaydedildi.

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