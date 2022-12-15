Mersin'de kurumlara yönelik CİMER eğitimi düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, kurumlarda görev yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Mersin Valiliği koordinesindeki toplantı, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, eğitim çalışmalarının, CİMER'de hizmet sunum kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırma amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantının, CİMER'in kentte daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını kaydeden Çırakoğlu, eğitimcilere teşekkür etti.

CİMER Teknik Birim Sorumlusu Kübra Çakan, uzman koordinatör Ahmet Reha Kayaoğlu ve iletişim görevlisi Mustafa Tolga Karaoğlu, katılımcılara, sistemin etkin ve verimli kullanılması konusunda bilgilendirme yaptı, soruları yanıtladı.



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