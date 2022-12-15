Akdeniz'de 9 mahallede altyapı iyileştirme çalışması gerçekleştirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde 9 mahallede asfalt, kaldırım ve yenileme işlemi yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şevket Sümer Mahallesi'nde asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi.

Huzurkent, Mithat Paşa ve Güneş mahallelerindeki kaldırımları yenileyen ekipler, Bekirde, Sarıibrahimli, Hebilli, Yanpar mahallelerinde soğuk asfalt, Müfide İlhan Mahallesi'nde de yama işlemi yaptı.

Altyapı iyileştirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.