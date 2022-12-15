Mersin'de özel halk otobüsünün çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Yusuf K. idaresindeki 33 C 5026 plakalı özel halk otobüsü, Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musavat ve kızı Ayşe Yıldırım'a (33) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne Musavat Yıldırım ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.



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