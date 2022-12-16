Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak'tan, Vali Pehlivan'a ziyaret

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MERSİN (AA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öztoprak, ziyarette Pehlivan ile makamında görüştü.

Ziyarette, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.



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