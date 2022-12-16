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Mersin'de besicilere 18 bin ton yemlik arpa dağıtımı başladı

AA

Mersin'de besicilere 18 bin ton yemlik arpa dağıtımı başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün sübvansiyonuyla temin edilen 18 bin ton yemlik arpanın, 3 bin 800 damızlık küçükbaş hayvan üreticisine dağıtımına başlandı.

İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Silifke ilçesi Mukaddem Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında yem dağıtım töreni düzenlendi.

Birliğe başvurusu kabul edilen ilçedeki 450 damızlık koyun ve keçi üreticisine verilecek 2 bin ton yemin 850 tonu dağıtıldı.

Besiciler, piyasa fiyatı 350 lira olan 50 kilogramlık yemi, 285 liradan alıyor.

- TMO piyasadaki dengelemeyi sağlıyor

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, gazetecilere, birliğe nakliye konusunda destek verdiklerini belirterek, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Birliğin İl Başkanı Mehmet Akdoğan da devletin küçükbaş hayvan üreticisine önemli katkı sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"TMO aracılığıyla temin edilen yemlerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Mersin'de 18 bin ton yem, 13 ilçemizdeki üreticilerimize dağıtılmaya başlandı. 50 kilogramlık çuvalın bu yıl teslimat fiyatı 285 lira. Piyasada ise 350 lira. Bunun esas amacı, TMO'nun piyasadaki dengelemeyi sağlaması. Eğer bu arpa yemleri olmamış olsaydı, kilogramı yaklaşık 9-10 lira, 50 kilogramlık çuvalı ise 450-500 lira civarında olacaktı diye düşünüyoruz."

Akdoğan, kent genelinde 3 bin 800 damızlık küçükbaş hayvan üreticisine 18 bin ton yem dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Üreticilerden Cemile Yıldırım da devlet desteği sayesinde yemleri daha uygun fiyata satın aldıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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