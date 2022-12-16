Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne su tankeri desteği

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MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca olası yangınlarda erken müdahalede kullanılması için tahsis edilen su tankeri, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 tonluk su tankerinin teslimatı için müdürlük binası önünde tören düzenlendi.

Programda konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, bakanlığın olası orman yangınlarına karşı önlemleri arttırdığını belirterek, ilçedeki yangınla mücadelede kullanılacak su tankerinin 2'ye çıktığını kaydetti.

Törene, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü de katıldı.



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