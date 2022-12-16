MHP'nin Mersin'deki "Aday Belli, Karar Net" mitingi 18 Aralık'ta yapılacak

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MERSİN (AA) - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantısının, 18 Aralık Pazar günü gerçekleşeceğini belirtti.

Yılmaz, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP'nin Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay il teşkilatlarının katılımıyla Mersin'de düzenlenecek "Aday Belli, Karar Net" mitingi hakkında bilgi veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, 18 Aralık Pazar günü saat 15.00'te Mersin Millet Bahçesi'nde olacak. Mitingimizi gerçekleştireceğiz. Bilge liderimizin vereceği mesajlar, hem Mersin hem de Türkiye açısından büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan miting alanında bir ve beraber olmak için sizleri davet ediyorum."

Yılmaz, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programa, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu da katıldı.



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