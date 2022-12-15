Mersin'de özel halk otobüsünün çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, özel halk otobüsünün çarpması sonucu annesinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren kadının cenazesi, toprağa verildi.



Hürriyet Caddesi'nde dün, annesi Musavat ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 33 yaşındaki Ayşe Yıldırım için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yıldırım'ın yakınları ile CHP İlçe Başkanı Ozan Varal ve Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Ali Seçer de katıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, kazada yaralanan Musavat Yıldırım'ın ise Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

- Kaza güvenlik kamerasına yansımıştı

Yusuf K. idaresindeki 33 C 5026 plakalı özel halk otobüsü, dün Tozkoparan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musavat ve kızı Ayşe Yıldırım'a (33) çarpmış, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Anne Musavat Yıldırım ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, sürücü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansımıştı.

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